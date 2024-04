Az évek múlnak, de a szikra a piros csapatban örök. Bárhol is legyünk a világban, ez a tűz újra összehoz minket, erősítve kötelékünket. Tartsuk életben ezt a lángot, útmutatónk legyen a közös szenvedély és barátság 🇭🇺❤️

- írja a baranyai Szabó Franciska a bejegyzésében.

Az Exatlon Hungary két sztárja, Ujvári Iza és a negyedik széria férfi bajnoka, Jósa Danny igen közel állnak egymáshoz, új képeik alapján a közösségi médiában meg is indult a találgatás, hogy együtt vannak-e.

Annyi biztos, hogy Ujvári Iza épp az Egyesült Államokban van, ahol Jósa Danny és Szabó Franciska is élnek, hármasban is találkoztak. Ujvári Iza barátnőjéről is külön bejegyzést tett közzé, amiben számunkra nem meglepően a közös nevetést emeli ki.