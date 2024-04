Ázsia Expressz szereplői rengeteg élménnyel gazdagodtak

Till Attila és Stohl András, a Dancing with the Stars álompárja: Mikes Anna és Krausz Gábor, a híres apa-lánya páros: Cserpes Laura és édesapja, Cserpes István is útnak indult. Csakúgy, mint a népszerű házaspár, Laky Zsuzsi és Dietz Guszti, Sáfrány Emese és Béres Anett barátnői párosa, illetve Jolly és Szuperák Barbara, valamint Zámbó Jimmy három fiából kettő, Zámbó Krisztián és Zámbó Adrián, és végül, de nem utolsósorban Zsigmond Angéla, tartalomgyártó és párja, Mészáros Bende is szerencsét próbáltak a távoli országban.