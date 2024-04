Kamarás Iván ékszerei jelentőségéről vallott. Medálja a mulandóságra emlékezteti, bár hisz benne, hogy nem csak egy életünk lehet.

Nagymamája arany láncát viseli Kamarás Iván

Az elismert színész a VIASAT3 Adom a napom című műsorában mutatta meg ékszereit:

– Tizenhat éves koromban elkezdtem magamra aggatni ilyen dolgokat, aztán volt idő, amikor ezeket levetettem magamról, aztán újra felvettem. Most itt vannak rajtam – mondta gyűrűjét, karkötőit mutatva. Majd rátért a számára legkedvesebb ékre:

A nyakláncom a nagyanyám arany lánca volt. Ehhez később kaptam egy medált, egy halálfejet. Ami a mulandóságra emlékeztet, és arra, hogy csak egy életünk van. Vagy néha kettő, vagy több, mondjuk hét, mint a macskáknak

– viccelődött a színész, aki korábban már elárulta: hisz a reinkarnációban, azaz újjászületésben.

Ékszerei felsorolásában végül óráját mutatta fel: korábban nagy órarajongó volt, ám végül egy okosóra mellett tette le a voksát, mint mondja, ezzel könnyedén tudja rögzíteni az edzésnaplóját.

Kamarás Ivánt fiai inspirálják a zenében

Kamarás Iván a színészet mellett énekléssel is kacérkodik, 2023-ban saját szerzeménnyel indult A Dal című nemzeti dalválasztóban. Előadói vénáját kisebbik fia, a 21 éves Zalán is örökölte. A műsorban Iván elárulta, a fiú lelkes rapper, közös produkción is dolgoznak. Dalszövegeit nagyban inspirálják az apaság által megélt tapasztalatai, különösen nagyobbik fia, Igorral való konfliktusai.