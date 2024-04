Fodor Zsóka és Várkonyi András még februárban veszett össze, de úgy tűnik, azóta sem jutottak közös nevezőre a történteket illetően. A két színész negyven éve van baráti kapcsolatban, mégsem tudják megbeszélni, hogy mi történt pontosan. A színésznő korábban azt mondta, hogy szó szerint belebetegedett a botrányba, ugyanis Várkonyi véleményéről újságcikkekből értesült. Fodor most érdekes következtetésre jutott ezzel kapcsolatban - írja az origo.hu.

A két színész negyvenéves barátsága most egy félreértés miatt érhet véget, mégsem nyitottak arra, hogy megbeszéljék, mi is történt pontosan. A konfliktusuk Várkonyi András nyilatkozatával kezdődött, aki azt állította, hogy néhány hónapja a színésznő cserbenhagyta őt, amikor az nem ment el egy közös fellépésükre, és ez nem egyedi eset volt. A színész két elmaradt előadást emleget, melyen Fodor Zsóka nem jelent meg, emiatt anyagi kára is keletkezett.

Kollégája és jó barátja sérelmeiről Fodor Zsóka az újságból értesült, számára elfogadhatatlan, hogy nem személyesen intézte a dolgot, és meg sem próbálta vele tisztázni, hogy mi történt.

Nagyon rosszul esett ez az egész, mondhatni, kaptam egy gyomrost tőle.

Andrisban vannak tüskék, de hogy mik, az maradjon a mi titkunk. Nem haragszom rá, inkább csodálkozom. Szeretnék a jövőben is csak a szép közös élményeinkre emlékezni" - mondta korábban Fodor Zsóka a történtekkel kapcsolatban.

A színésznő a napokban adott egy interjút, melyben azt állította, hogy a szóbanforgó fellépésekre nem volt hivatalos, ezekről nem tudott, ezért sem érti, hogy kollégája miért állít ilyeneket róla. Majd finoman megjegyezte, hogy sejti, mi állhat Várkonyi viselkedése mögött, és csak egy ürügyet keresett arra, hogy összevesszenek.

Fodor Zsóka azóta is szűkszavú a témában, sőt, leszögezte, hogy többet nem kíván az üggyel kapcsolatban nyilatkozni, lezártnak tekinti a témát. Várkonyi viszont ragaszkodik az eredeti álláspontjához, de ő sem lát arra esélyt, hogy kibékülnének a színésznővel.

Zsóka túlkompenzálta ezt az egészet, halálosan megsértett és azóta sem hívott fel. Nem hiszem, hogy kibékülünk, mert becsapott és a megszólalásaival csak tovább tágította a sebet.

A Duna folyik tovább, nekem rengeteg dolgom van, nem akarok erről a továbbiakban nyilatkozni, nincs mit beszélni róla" - írja a Bors.