Tóth Gabi sosem titkolta, hogy nem volt könnyű gyerekkora, már ami az anyagi részét illeti. Nővérével, Tóth Verával egykor csak álmodni mertek arról, hogy népszerűek, sikeresek lesznek, ami által megteremthetik a mindig áhított anyagi biztonságot. Most Tóth Vera nosztalgiázni ment egykori szülővárosukba, Tapolcára, ahová húga kislányát, Hannarózát is magával vitte. Az énekesnő pár fotót is mutatott a panellakásról, ami előtt unokahúga is kíváncsian ácsorgott, míg nagynénje mesélt neki arról, hogyan nőttek fel ott Tóth Gabival.

A mai napig szeretettel telik meg a szívem, ha meglátom a tapolcai házunkat. A panelt, ahol felnőttünk, mi Tóthék

- kezdte Tóth Gabi, aki nem volt jelen a kiránduláson, de nagyon hálás nővérének, hogy elvitte Hannarózát és megmutatta neki azt, honnan indultak.

A tesómmal, Verával egy körülbelül nyolc négyzetméteres szobában laktunk ketten. Volt egy nagy ágyunk és annyi. Nem voltunk gazdagok, sőt…

Nagyon nem voltunk azok. Az anyukám mindig azt mondta, szegények vagyunk, de jó életünk van! És mi boldogan hallgattuk a belőle áradó optimizmust. Majdnem semmink sem volt, de nem is hiányzott semmi. Mi ott voltunk egymásnak" - vallotta be Tóth Gabi, aki szerencsésnek érzi magát, hogy ennyi mindent elért, sikerült valóra váltani az álmait annak ellenére, hogy hátrányból indult.

Bár most hatalmas kertes házban élnek, és nagyon fontos számára, hogy kislánya egy ilyen környezetben nőjjön fel, de az is, hogy lássa, honnan származik a családja, hogy később számára is erőt adjon az, hogy mennyi mindent elért az édesanyja és a nagynénje. Tóth Gabi saját bevallása szerint nagyon megható látni egykori otthonát, de már nem tudna többé ilyen helyen élni, mert nehezen viseli a szűk tereket és a bezártság érzést.

"Különösen fontos számomra, hogy Hanni lássa, hogy honnan származnak az ősei. Hogy – bár agglomerációban lakunk, és sok a zöld – minél többet tartózkodjon a természetben és, hogy megismerje a vidéki ember bölcsességét, tartását. Erről az attitűdről sokat tudnék mesélni…

Az én családom, mi is büszkék voltunk, mindig és minden körülmények között! Ha problémánk volt, azt megoldottuk maguk között, irtóztunk a gondolatától is, hogy az emberek arról csámcsogjanak, hogy a Tóthéknak nincs pénzük vagy épp nélkülöznek…

Úgy gondolom, hogy ez a büszkeség és tartás követendő példa lehet a kislányom számára is. Engem nagyon sok élethelyzeten átsegített már, és többek között ennek köszönhetem azt is hogy tudom értékelni azt, amim van" - árulta el a Borsnak Tóth Gabi, aki nagyon hálás a szüleinek azért, hogy ezt a mentalitást adták át számára és ő is ezeket az értékeket igyekszik továbbadni kislányának.