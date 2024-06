Korábban azt már megtudhattuk a Kacaj közösségi oldalairól, hogy izgalmas és sűrű lesz az idei nyaruk. A megosztott képen szerepel egy dátum, aminél nincs feltüntetve helyszín, most ezt jelentette be a zenekar egy frappáns videóval: a Budapest Park közönségének fogja megmutatni magát a zenekar az aurevoir. előzenekaraként.

Nem először lesznek a Budapest Park színpadán

Fotó: Molnár Péter / Forrás: MW

A bejelentő felvételen Agócs Márton, az aurevoir. frontembere egy kitalált felfedezőműsor vezetőjeként a pécsi zenészek legendájának jár utána. Mint láthatjuk, Pécs bővelkedik a jobbnál jobb zenészekben. Az évek alatt a két zenekar játszott már Pécsen is közösen egy estén, de idő kérdése volt az, mikor hoznak össze egy ilyen volumenű nagy projektet, mivel az évek alatt rengeteg közös szál alakult ki a két zenekar között. Katona Bálint akkor került az aurevoir. kötelékébe, amikor a kacajos srácokkal már építették a Kacaj-projektet, később pedig az előző nyári szezonban a Kacaj népzenészei is részt vettek a nagyobb aurevoir.-koncerteken, konkrétan az első ilyen közös alkalom a Budapest Park színpadán történt. A kölcsönös tisztelet és elismerés, a kialakult baráti kapcsolat abból is megmutatkozik, hogy azóta is rendszeresen meghívást kapnak ezek a népzenészek az aurevoir. koncertjeire fellépőként. Agócs a legutóbbi pécsi, Szabadkikötőben rendezett akusztikus koncertje során is jelen voltak a Kacaj zenészei, ahol kiemelte, a srácok lendülete, és a zenéléshez való viszonyulásuk magával ragadó, amit egy Budapest Park méretű közönségnek is meg kell tapasztalnia.

A Kacaj első alkalommal a Punnany Massif előzenekaraként mutathatta meg magát a Budapest Parkban még 2021-ben, 2023-ban a Bagossy Brothers Company előtt zenéltek, így harmadik alkalommal léphetnek fel augusztus 15-én az említett helyszínen. Jegyek már kaphatók!