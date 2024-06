Villámgyorsan belopta magát a TV2-n futó Szerencsekerék műsorvezetőjének, Kasza Tibornak a szívébe, akinek a műsor elején elárulta, hogy úgy érzi, rokonlelkek. Ez a kijelentése hamar megadta az alaphangot, ráadásul, amikor már csatlakozott a Házasság első látásra reality egyik párosa, Dávid Petra és Kabai András, tényleg nem lehetett panasz a hangulatra.

– Számomra ők nagyon kellemes csalódást okoztak a televízióban látottakhoz képest. Sokkal emberibb és szimpatikusabb oldalukat sikerült megismerni a forgatás alatt

– vélekedett a versenytársairól Sikentáncz Anett.

A telekommunikációs cégnél dolgozó pécsi hölgy elmondása alapján gyerekkorában az egész család imádta a vetélkedőt. Ennek ellenére sosem gondolta volna, hogy valaha szerepelhet Magyarország legpörgősebb showjában. Abban viszont nagyon hitt még akkoriban, hogy a híradó egyszer véget ér, ugyanis azt hitte arról, hogy egy sorozat. Történetével persze ismételten mosolyt csalt az arcokra.

Ahogy a sztorikkal, úgy a játékkal is halmozta a sikereket, olyannyira, hogy egy elektromos fogkefével, elektromos rollerrel, valamint egy gyönyörű kávéfőzővel is gazdagodott. A pénzt is szorgosan gyűjtögette, azonban az utolsó pillanatban elpártolt tőle Fortuna.

– A szerencse végig mellettem állt, aztán az utolsó pillanatban meggondolta magát, és sajnos a nyereményem egy cserepörgetéssel elszállt

– nyilatkozta portálunknak Sikentáncz Anett.