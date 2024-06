Az egyik valóságshow-ból megismert Béres Anett és a barátnője, a korábban Aleska Diamond néven pornósként dolgozó Sáfrány Emese azért döntött úgy két évvel ezelőtt, hogy elmennek egy teaszenánszra, mert mindkettejüknek válságos volt a magánélete. A szeánsztól mindketten azt várták, hogy tisztábban fogják látni a problémáikat, amiken változtatniuk kell. Közben Béres Anettnek olyan erős látomásai lettek, hogy gyalog menekült el onnan. A vádirat szerint az esti órákban majdnem meztelenül, törött csontokkal találták meg a rendőrök, több sérülése is volt.

Az egykori valóságshow-szereplő élete majdnem tragikusan zárult, ugyanis csak a szerencsének köszönheti, hogy életben maradt. Három hétig ápolták a kórházban, megműtötték a jobb lábát és csigolyáját, emiatt merevítőt kellett hordani, és csak járókerettel tudott mozogni. Hálás, amiért ennyien támogatták, és annak is, hogy az orvosainak köszönheti azt, hogy járóképes maradt.

"Örültem, hogy járni tudok.

A mai napig hálát adok az égnek, hogy nem kerültem tolószékbe.

Nagyon kicsin múlt, hogy ma ugyanúgy tudok járni, mint előtte" - kezdte az Ázsia Expressz leendő sztárja, aki nem győz mindennap köszönetet mondani azért, hogy életben maradt.

Valójában lelkileg szinte rögtön jól voltam, hiszen annak örültem, hogy élek.

Szóval, ha valaki megkérdezi tőlem, mit lehet tenni a lelki gyógyulás érdekében, azt szoktam mondani, bármilyen nehéz is, el kell fogadni, ami megtörtént, és csak arra koncentráljon, hogy meggyógyuljon, és örüljön, hogy él”- magyarázta a hot! magazinnak.

A lapnak azt is elmesélte, hogy idén nyáron több helyre is elutazik nyaralni a barátnőivel, így Balatonra, Ciprusra, és Szardíniára is ellátogatnak majd, ahol a feltöltődésre és a kikapcsolódásra összpontosít majd.