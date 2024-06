Hétfő délelőtt robbant a hír, hogy eljegyezték és hamarosan édesanya lesz Weisz Fanni. A gyönyörű modell már megmutatta, hogy szépen kerekedik a pocakja, de mint minden első gyermekes nő, nagyon sokat aggódik, hogy jó édesanya lesz-e. Nemrég egy újabb kétely fogalmazódott meg Fanni fejében, amiatt a rajongóihoz fordult tanácsért.

Tudjátok vannak állatkáim, és most, hogy babát várok vannak kétségeim. Nem tudom mennyire kell vigyáznom velük, van-e valami, amire külön figyelnem kell. Amúgy nagyon tiszták, természetesen gondoskodunk róluk, ápoljuk őket. Nektek van ezzel kapcsolatban tapasztalatotok? Minden tanácsot köszönettel veszek

– írta ki közösségi oldalán Weisz Fanni.

A szakértő szerint nincs oka aggódni Weisz Fanninak

Nyakas Gábor kutyatréner a Metropolnak elmondta, hogy a kismamáknak nincs okuk a kedvenceik miatt aggódni, ha érkezik egy kisbaba a családba. Hiszen ha megtesszük a megfelelő felkészüléseket, akkor nem lehet baj.

„Fontos leszögezni, hogy ha kutyus irányítható, akkor nem lesz probléma. Ki kell alakítani egy jó napirendet az állatnak, amit majd később a pici érkezése után is tudunk tartani. De elvihetjük olyan barátokhoz is az állatot, akiknél már egy nagyobb gyermek van, hogy lássuk, miként viselkedik a ebben a közegben” – kezdte a kutyatréner, aki azt is elmondta, nagyon fontos, hogy kedvencünk igényeit se felejtsük el kielégíteni, ilyen például a séta.

Sokat segíthet az is, amikor a babát haza visszük, bemutatjuk kedvencünknek is. De vannak olyan édesanyák, akik félnek az esetleges kórokozóktól, vagy ha a kutya megnyalja a picit. Leszögezném, hogy az emberekkel sokkal nagyobb felületen érintkezünk, így több bacit viszünk mi haza. De nem kell aggódni a baktériumoktól, mert a kutya szája lúgos kémhatású, és nem élnek meg a baktériumok

– mondta Nyakas Gábor, aki azt is elmondta, hogy a legtöbb ilyen félelem azért létezik a kismamák fejében, mert nem informálódnak ezzel kapcsolatban.