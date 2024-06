Weisz Fanni legújabb bejegyzésére azonnali kommentcunami indult el, a gyönyörű modell ugyanis sokat sejtető fotóval tudatta, hogy elköteleződött.



A reakciók nem várattak magukra

Fanni közösségi oldalaira sorra kerülnek ki az olaszországi képek, először San Marinóból, majd Firenzéből jelentkezett be, most pedig Velencéből tett ki két olyan fényképet is, amelyen együtt romantikáznak kedvesével. A fotókon egy gondolában vannak, ahol Fanni egy gyönyörű, karcsú alakját jól kihangsúlyozó ruhában bújik össze szerelmével, ujján egy eljegyzési gyűrűvel és kezét a pocakján pihenteti. Fanni gyűrűjét korábban nem láthattuk még, most először mutatta meg, ráadásul a pozíció, ahogy helyet foglalnak egymás mellett, több mint gyanús. A modell oldalán azonnal elindult a lavina, a rajongók csak kapkodják a fejüket, mi történhetett:

„Baba?”

„Az bizony baba, gratulálok.”

„Eljegyzés történt??”

„Jól megnőtt az a poci” – írja egy hozzászóló, de többen kész tényként kezelik a helyzetet és azonnal gratuláltak is:

„Szívből gratulálok és sok boldogságot!”

„Gratulálok a babához és az eljegyzéshez is”

Érdekesség, hogy míg Fanni Instagram-oldalán kész tényként kezelik az eljegyzést és a várandósságot, addig a facebookozók körében cikkünk megjelenéséig senkinek nem fordult meg a fejében. Mindenesetre reményre adhat okot, hogy sztorijában egy olyan fotót is megosztott, ahol párjával épp reggeli vérvételre várnak, ami szintén sejtetni engedi, hogy Fanni babát vár. Hiszen könnyen elképzelhető, hogy nem csak egy rutin vérvételről volt szó.

Weisz Fanni nem várt sokáig, tisztázta a helyzetet egy újabb bejegyzéssel. Ebben már egyértelműen bejelentette, hogy nemcsak rátalált a boldogság, már az eljegyzés is megtörtént és várják első közös gyermeküket.

A hír igaz! Mindkettő! Igen, eljegyeztek és babát várunk. A boldogságunk határtalan. 16 éves voltam, mikor megkérdezték tőlem, hogy mi leszek ha nagy leszek, válaszom az volt, hogy szeretnék nagymama lenni és játszani az unokáimmal. Jelentem ez a terv, most megvalósulni látszik. Próbálom óvni a magánéletem, de veletek azért egy két fontosabb szívemhez közel álló részletet szeretnék megosztani. Köszönöm a sok gratulációt, és szeretetet amit naponta kapok tőletek. Sokan kérdeztétek, hogy történt a lánykérés?! Egy pár szóban mesélek nektek róla… A történet túl sok karakter az instagramnak, úgy hogy a képeket lapozva megtaláljátok

- írta megható bejegyzéséhez Weisz Fanni, aki lapozható képgalériába megmutatta ragyogó eljegyzési gyűrűjét és gömbölyödő pocakját is.

Weisz Fanni eljegyzésének történetét ide kattintva tekintheted meg a fotókkal együtt.