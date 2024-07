A fesztiválszezon már rég elkezdődött, és úgy látszik, hogy a KACAJ egyre jobban halmozza a sikereket. Legutóbb Keszthelyen töltötték be a teret zenéjükkel, de például megnézhetjük a Fishing on Orfűn készült felvételeket is. A közönség mindenhol tombol, ők pedig a legnagyobb szeretettel mennek mindenhova.