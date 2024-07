Az Exatlonnal lett országosan ismert a baranyai Szabó Franciska, aki az USA-ban próbál pankrátori karriert építeni, de indult egy Power Slap nevű versenyen is – ahol az a lényeg, hogy bizonyos keretek közt az ember óriási pofonokat osszon a riválisnak, majd állja annak ütéseit. Ez a „sport” rendkívül veszélyes, agyrázkódást okozhat egy-egy pofon, maradandó agysérülést is lehet a vége. A sportoló most arról a legutóbbi, igen rövid meccséről beszélt.

A harmadik meccsen az ellenfelem nyakon vágott, kizárták, akkor én ájultam el. Akkor gondolkodtam azon, hogy abbahagynám. Leléptették, nyertem, de az a fájdalom, amit utána éreztem… hogy benn voltam a mentőautóban… néztem le, körülnéztem, hogy hol a francba vagyok? Három év teljesen kiesett, arra a rövid időre. Láttam az infúziót, de nem tudtam, hol vagyok, azt hittem, elraboltak és szervkereskedők áldozata vagyok. Ez volt az első gondoltam, nagyon ijesztő volt

- emlékezett.

Amikor magához tért a mentőautóban, riadtan nézett ide-oda, ekkor megnyugtatták, hogy nyert. Megkérdezte, hogy mit nyert, hiszen emlékezetkiesése volt. „Hát a Power Slapet” – válaszolták neki, mire ő visszakérdezett, hogy mi az, mert azt sem tudta, hogy indult ilyen versenyen.

Fogalma nem volt arról, hol jár, de tájékoztatták arról, hogy Las Vegasban van épp. Erről sem volt semmiféle emléke, majd megkérdezte, hogy övé-e a táska a mentőkocsiban. Az övé volt, megtalálta benne a mobilját, a család, a barátok üzeneteit. Ekkor nézte vissza a szabálytalan ütést, amitől elájult. „Nagyon ijesztő volt... és abból helyrejönni legalább két hónap volt” – emlékezett.

Az esemény után egy hétig gyakorlatilag csak feküdt, de nem bírta idegekkel, a második héten már ivott, evett, majd megpróbált edzeni. „De nem tudtam még... Egyszerűen éreztem az ütődést, két hónap volt, nagyon sok kiesett. Ami nagyon rizikós ebben, hogy nem védekezhetsz. Nem számítottam arra, hogy mindenáron le akar vinni a földre. Beleugrott, tenyéréllel, nyakra...

abba bele lehet halni!

Én azért meg akarom mutatni neki, de ott van bennem a félsz, mert koronggal döntik el, ki kezd. Ő pedig egy lelketlen nő” - magyarázta Szabó Franciska.