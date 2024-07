Az egész ország most csak arról beszélt, hogy Weisz Fanni kisbabát vár. A siket modell elárulta, hogy egész életében arra vágyott, hogy gyermeke szülessen és édesanya váljon belőle, ez az álma pedig most valóra is vált. Már az is kiderült, hogy Fanni kisfiút hord a szíve alatt, és bizony már szépen domborodik a pocakja is. Fanninak nagyon jól esik a sok támogatás, ezért megmutatta a babaváróról készült felvételt:

Köszönöm, hogy itt vagytok velem és jobbnál jobb tanácsokkal és ötletekkel láttok el nap, mint nap. Ezért döntöttem úgy, hogy megosztom veletek egy kis videóban a babaváróm, legcukibb pillanatait. A végén még a kívánságom is hangosan kikiáltom

A rajongók pedig bíztatni kezdték, hogy kisfiús anyukának lenni csodálatos: