– Még mindig nem hiszem el, hogy várandós lettem! Olyan félelmetes, persze nagy öröm is. Természetesen hatalmas nagy boldogság van, de néha hirtelen rám tör az érzés, hogy bizony ez milyen hatalmas felelősség, mennyire kell majd vigyáznom a kis angyalkámra. (...) Vajon jó anya leszek majd? Mindent jól tudok csinálni? Mi lesz tovább? Tudom még odébb van, bár már nem is annyira, de olyan kíváncsian várom, milyen lesz, ha már hárman leszünk? Persze lesz segítségünk, nagyszülők, dédszülők, akik már most is rengeteg tanáccsal látnak el, nagyon izgalmas ami most történik velünk