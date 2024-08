Aki követi Kamarás Iván munkásságát, az nagyon jól tudja, hogy a pécsi színész szinte az év mindennapján dolgozik. Azonban – mint mindenkinek – neki is szüksége van kikapcsolódásra. A legutóbbi Instagram-bejegyzésében megnyugtatta követőit, hogy nem tűnt el, csak egy roppant fontos dolga van, azaz nyaral. Aki szemfüles, az ki is találhatta a háttérből, hogy éppen a Mátra egyik kiemelkedő szállodájának medencéjéből jelentkezett be a színművész.