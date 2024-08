Szabó Franciska, a pofozkodás világbajnoka járt Hajdú Péternél. Az Exatlon Hungaryből is ismert Szabó Franciska lesz a következő vendég Hajdú Péter internetre átköltöztetett műsorában, a Frizbiben. A sportoló az Egyesült Államokban pofozkodásból csinált karriert, a pofonharc világbajnoka lett – most pedig a stúdióban is megmutatta, hogy mekkorát tud ütni, az előzetes szerint Hajdú Péternek kevert le egy óriásit.

Szabó Franciska természetesen beszélt is a pofozkodó világbajnokságról, elmondta, hogy amikor ütésre kerül a sor, sosem nézi, ki áll vele szemben: "Csak az éreztem, hogy amit kaptam, azt most ideje visszaadni. És akkorát adtam szegénynek, hogy amikor elájult, föl akart állni, és még bukfencezett is egyet" – mesélte, valószínűleg erre az esetre gondolt.

Az Exatlon szereplője arról is beszélt, hogy a pofozkodás mellett dominaként dolgozik – vetkőzést azonban nem vállal. "Valaki azt jobban elítéli, valaki ezt. Nekem megverni egy férfit ostorral, az sokkal komfortosabb, mint terpeszteni" – magyarázta az előzetesben.

Ezek az emberek olyanok, mintha anya nélkül nőttek volna fel. Ők az erős nőt akarják. Van egy feketelistám, ami azért nagyon hosszú, ugyanis sok a kattos ember. Nagyon nagy a kereslet, és olyan férfiak jelentkeznek főként, akik magas pozícióban dolgoznak, mentálisan pedig szükségük van arra, hogy szubmisszív állapotba kerüljenek. Leggyakrabban cipelem őket, guggolok velük, a nyakamba ülnek, ezek pedig nagyon megterhelők fizikálisan

– mondta korábban a dominaszerepről Szabó Franciska.