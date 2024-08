A jó, és termékeny éveim mentek el arra, hogy egyenesbe hozzuk magunkat, a vállalkozásainkat, a karrierünket. Ezzel a nehéz puttonnyal a hátamon komoly egészségügyi problémákat kreáltam magamnak. (Ne gyilkold magad, mint én.) Majd írok róla részletesen, nemsokára. Szúrtak, diagnosztizáltak, és szigorú és fegyelmezett életmódváltásra kényszerítettek, komoly stresszmenedzsmenttel. Ezért született meg a döntés, hogy minimalizáljuk a munkát erre a nyárra. Nagyon más dimenziók nyíltak meg és lám, lehet így is élni! Állati sok lemondás van benne, nehéz, kényelmetlen út, szigorú, kilengésmentes napok, de nem bánom, büszke vagyok magamra, hogy eddig sikerült tartani. Sajnos még nincs vége, de hihetetlen fejlődésen estem át... Azt hiszem, most nőttem fel igazán és remélem, majd más is merít erőt belőle.