Tóth Edu, a pécsi humorista, nemrégiben különleges élményben részesült, amelyet közösségi oldalán osztott meg követőivel. Egy külföldi látogatása során betért az Al Bagnino nevű étterembe, ahol megismerkedett az étterem tulajdonosával, Angela Buffonnal, aki a bejegyzés szerint nem más, mint a legendás olasz kapus, Gigi Buffon unokatestvére. (Vagy akár ő is lehetne...) A hozzászólások közt azt is elárulta, hogy már az első mondatoknál sikerült neki bebizonyítania, hogy ő is pécsi. (Elvégre mindenki pécsi akar lenni.)

A humorista leírása szerint, bár nem találtak közös nyelvet, mégis közel egy órán keresztül beszélgettek egymással. A kommunikáció fő eszköze a gesztikuláció és a focisták nevének felsorolása volt, amelyek segítségével sikerült áthidalniuk a nyelvi akadályokat.

Tóth Edu bejegyzése rávilágít arra, hogy a foci iránti szenvedély nem ismer határokat, és még a nyelvi különbségek sem állhatnak a közös érdeklődés útjába. Az ilyen élmények jól mutatják, hogy a futball valóban egyetemes nyelv.