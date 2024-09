Az Exatlon egykori bajnoka, a pécsi születésű Somhegyi Krisztián több mint két éve egy párt alkot Viczián Viktóriával. A sztárpár a tavalyi évben még a Párharc című műsorban is megmutatta, hogy milyen stabil és kiegyensúlyozott is a kapcsolatuk, azonban emiatt sokan unalmasnak tartották őket. Most azonban egy nyaralás során olyan izgalom érte őket, amelyre nem voltak felkészülve – írja a metropol.hu.

Sokan mondják ránk, hogy unalmasak vagyunk, hiszen köztünk nincs veszekedés, nálunk nincsenek botrányok, csendben szeretjük egymást. De csak addig, amíg el nem utazunk valahová, velünk ugyanis tényleg mindig történik valami. Zakinthoszon megint kórházban kötöttem ki. Konkrétan a nyaralás közepén lettem rosszul, rohantam a fürdőszobába, minden kijött belőlem, felkeltettem Krisztiánt, hogy segítsen. Majdnem sírt, látta, hogy nagy a baj, végül ott hagyott, hogy elszaladjon segítségért. Mentő ugye nem volt, végül egy taxit szerzett, azzal vittek be a kórházba. Nekem az utolsó képem a fürdőszobából volt, majd már a kórházi szobában ébredtem. Azért az utazást nem adjuk fel, hamarosan hajóútra megyünk, reméljük azt megússzuk kórház nélkül!