Most a lányos csapatnál ki is ütközött ez a feszültség, ugyanis a hajsza kezdetén már szóváltásba keveredtek, mivel Béres Anett gyalog vágott neki az útnak, barátnője pedig stoppolni szeretett volna.

Sáfrány Emese kétségbeesetten kiabált Béres Anettnek, hogy álljon meg és fogjanak fuvart, mert már a másik két pár elhúzott mellettük egy-egy autóval, így hatalmas hátrányba keveredtek. Majd nem mást, mind egy rendőrautót sikerült leinteniük, akik meglepően készségesen segítettek neki, az egyikük még előre is ült a kollégája ölébe, hogy el tudják vinni a lányokat a hajsza következő állomására, sőt, még szirénát is kapcsoltak, hogy még gyorsabban célba érjenek. De a lemaradást még ekkor sem tudták behozni, hiszen a fakereszt cipelés lelassította őket, így továbbra is a harmadik helyen maradtak a csapatok közül.