Mindössze féléves volt Sáfrány Emese gyermeke, amikor a szülők szakítottak. Az Ázsia Expressz sztárja így hamar megtanulta, milyen egyedülálló édesanyának lenni. Volt párjával, a focista Hornyák Ádámmal mára baráti viszonyt ápolnak, sosincs vita azon, mikor kinél legyen közös fiuk, aki igényli is nagyon apukáját. A sztáranyuka Lékai-Kiss Ramónának, a TV2 Titkok Ramónával podcast legújabb részében elárulta: fáj a szíve, hogy Nolen nem élheti meg a családi boldogságot.

Sáfrány Emese megrázó vallomást tett gyermekéről

Négy évig hatalmas szerelemben élt a légtornász és focista párja, boldogan várták első közös gyermeküket. Sáfrány Emese és Ádám Nolen születése után hat hónappal mégis szakítottak.

– Szerencsés vagyok ilyen tekintetben, mert annak ellenére, hogy mi külön váltunk Nolen apukájával nagyon korán a szülést követően, féléves volt a gyermekem, hamar megtapasztaltam, milyen egyedülálló anyaként létezni, kimondottan jó a viszonyunk Ádámmal is – mesélte Sáfrány Emese Lékai-Kiss Ramóna kérdésére.

Úgy látszik, nálam ez egy misszió, hogy mindenkivel rendezzem a kapcsolatomat, és minden sérelmet el tudjak engedni a cél érdekében, és rájöttem, hogy nekem ez jól megy! Tényleg nagyon jó a viszonyunk, de csak baráti, mielőtt bárki, bármi többet gondolna, köztünk már más nem lesz, semmi több, mint ami most van. Ez nagyon jól működik, csapatban nagyon jól együtt tudunk dolgozni!

A sztáranyuka és volt párja közt nincs fix időbeosztás, kisfiuk érdekében alakítják minden héten újra, hogy az neki jó legyen. De a légtornász mostanában úgy érzi valami lelki gubanc nyomja Nolen szívét.

„Hol apa hiányzik, hol anya hiányzik”

– Van köztünk egy megállapodás, hogy mennyit van nála Nolen, aki már 3 éves, és igényli is az apukáját. Nálunk nem fix napok vannak, hanem minden hétvégén megbeszéljük, hogy a következő hét hogyan fog alakulni, ez is Nolen érdekében van. Hiszen ha egy olyan napon lenne hozzám leosztva, amikor egész nap dolgozom estig, akkor annak nincs értelme. Persze ez is kettős, mert a rendszer, meg minden, szóval nehéz, mert a kisfiamnak jelenleg a kis lelkében az a probléma, hogy neki nincsen otthon… Mert van az, hogy anyánál, és apánál. Pont most kezdte azt megtapasztalni, hogy mindig valamelyikünk hiányzik neki. Hol apa hiányzik, hol anya hiányzik.