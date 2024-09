Járni sem bírt még, de szülei elmondása szerint már akkor felkapaszkodott az ágy szélére, és az elektronikus zene volt az, ami igazán megmozgatta. Nem is csoda, hiszen édesapja, Regán Ferenc is DJ volt sokáig, így nem meglepő, hogy a tehetséges pécsi lányban, Liliben is ott van ízig-vérig a zene.

Az elmúlt időszakban számos elismerést bezsebelhetett, esküvőjén is kimondta a boldogító igent, hétvégén pedig egy újabb felejthetetlen estét jegyezhetett, hiszen 70.000 ember előtt léphetett színpadra a Szerencsejáték Zrt. ingyenes rendezvényének keretein belül.