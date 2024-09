Weisz Fanni hamarosan édesanya lesz, arról nem is beszélve, hogy nemrégiben a kezét is megkérték, így boldogsága határtalan. Ha megnézzük a baranyai szépség közösségi médiában közzétett fotóit, akkor láthatjuk, hogy az esetek többségében mosolygós, nevetős fotókat oszt meg követőivel. Természetesen ennek a rajongói is örülnek, az egyikük csak ennyit fűzött a nemrégiben posztolt kép alá: ,,Ragyogsz, nagyon jó látni ezt".