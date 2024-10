A hétvégén rendezik a Villányi Vörösbor Fesztivált, ahol újra remek fellépőkkel találkozhatunk október 4-től 6-ig. ByeAlex is a fellépők között lesz, érdemes lesz meghallgatni, hiszen egy időre abbahagyja a koncertezést az énekes.

ByeAlex fellép Villányban, aztán pihenőre vonul

Fotó: Kiss Annamarie

Pihenőre vonul ByeAlex, de nem örökre

Ha a rajongók most megijedtek és összetörtek, meg is nyugodhatnak, hiszen nem egy életre szóló döntése ez a híres énekesnek. A saját Facebook-oldalán osztotta meg a hírt, hogy decemberig nem vállal fellépést, mert pihenésre van szüksége. Előtte azért várja a rajongókat, borkedvelőket, akik szeretnének egy nagyon jót mulatni a koncert során. ByeAlex azt is elárulta, hogy nagy borrajongó, így különösen szép lesz a pihenő előtti buli.

