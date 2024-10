A hétvégén elrajtolt a Dancing with the Stars legújabb évada, ahol többek között versenybe szállt a pécsi születésű háromszoros olimpiai bajnok, Hosszú Katinka is.

A kemény kritikák ellenére örült a zsűri, hogy láthatott a Vasladyből valami kislányosat.

Fotó: Ladóczki Balázs

Táncpartnerével, Suti Andrással egy látványos quickstep produkcióval lépett parkettre, és a megszerezhető harminc pontból huszonegyet zsebelt be. A zsűri amellett, hogy dicsérte a duót, bizony kritikával is illette az előadást.