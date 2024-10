Október 27-én, vasárnap este a Megasztár már a középdöntővel folytatódott, ahol a versenyzőknek még jobban kellett bizonyítaniuk a tehetségüket. Nem volt könnyű dolguk az éppen még szárnyukat próbálgató énekeseknek, de volt akinek sikerült megütni azt a szintet, amit a verseny ezen szakaszában már elvárt a zsűri.

A Megasztár zsűrijei eltökéltek abban, hogy felfedezzék Magyarország tehetségeit

Forrás: TV2

A Megasztár "hirtelen halállal" folytatódott

Ördög Nóra és Till Attila a csapat első felét útjára indította a középdöntőben. Ezt a fordulót "hirtelen halálnak" becézik, hiszen a versenyzők csapatban álltak a zsűri elé, azonban mindenki egyéni produkciót mutatott be acappellaban a nagyérdemű előtt. Míg a versenyzők az utolsó simításokat végezték el hangszálaikon, addig a zsűri néhány kedvenc énekest már szemezgetett is a tömegből. Ám ebben az adásban nemcsak minket, hanem őket is érte meglepetés!

Már az első csapatnál nézeteltérés alakult ki Papp Szabi és Marsalkó Dávid között. Az egyik versenyzőért (Cinti) a Halott Pénz frontembere mindenképp ragaszkodott, míg zsűritársa szerint most ez egy olyan produkció volt, ami nem érdemelt továbbjutást. Végül Marics Peti mondta ki az "ítéletet", sajnos az ötből három versenyzőnek véget ért a Megasztár.

A zeneipar segíthet feldolgozni a pánikbetegséget

Az egyik énekes (Tibi) már a válogató során felfedte pánikbetegségét a közönség előtt, és sajnos a középdöntő okozta stressz kiváltotta belőle ezt a szorongásos betegséget. Természetesen a fiatal fiú előadását nem befolyásolta mindez, továbbjutott a következő fordulóba. Marsalkó Dávid jó tanáccsal is ellátta a versenyzőt. Elmondása alapján, a zeneipar, a zene segít, hogy a pánikbetegséget kezeljük, ezért ezzel Tibinek mindenképp érdemes foglalkoznia.

A negatív hozzáállás nem tettszett a zsűrinek

Melinda nem olyan magabiztossággal állt fel a színpadra, mint ahogyan azt a zsűriszékben ülők gondolták. Nem tudtak azonosulni azzal a hozzáállással, amelyet a fiatal hölgy a középdöntőben mutatott. A Megasztár számára befejeződött, azonban Melinda nem rejtette véka alá véleményét.

– Szerintem a zsűrik közül csak a Caramel őszinte. Hiába esett rosszul Rúzsa Magdinak is, ő nem ért meg engem.

Ifjabb Schobert Norbi nem találta meg magát Kiss Kevin Csinibaba című zenéjében

Mindenkit meglepett, amikor a válogatóban ifjabb Schobert Norbert színpadra lépett. Már ott is komoly fejtörést okozott a produkció a zsűrinek, és ez most a középdöntőben sem volt másképp. Egyedül Caramel harcolt Rubint Réka és Schóbert Norbert gyermekéért. Marics Peti szerint hiába tehetséges a fiatal srác, ez most inkább kabaré volt. Rúzsa Magdi is osztotta a Valmar énekesének álláspontját. Se Papp Szabi, se Marsalkó Dávid nem támogatta Caramel véleményét. Norbinak a verseny véget ért, azonban tisztelettudóan fogadta el a zsűri döntését.