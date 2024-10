A siklósi vár, ahol a ’60-as évek legendás filmsorozata, A Tenkes kapitánya játszódott. Harkány, amely a legenda szerint a szépséges Harkáról kapta a nevét, akit maga az ördög akart nőül venni. Pécs, amelynek gazdag, pezsgő kulturális élete messzeföldön híres. Többek között ilyen látnivalókat tartogat Baranya vármegye, amelyet a Mi, magyarok című videósorozat legújabb részében fedezhetünk fel.

A Petőfi Kulturális Ügynökség Mi, magyarok című 19 részes sorozatának negyedik epizódjában Baranya vármegyét barangolhatjuk be Rudán Joe rockzenész társaságában, aki ezer szállal kötődik Pécshez, Siklóshoz, Harkányhoz és a környékbeli településekhez.

Itt vannak a barátaim, a gyerekkori emlékeim, ide húz vissza a szívem

– mondja a videóban.

Kihagyhatatlan úti célnak tartja például Szigetvárt és Mohácsot, de a siklósi várban is szívesen sétál, ott játszódott ugyanis gyerekkorának ikonikus sorozata, A Tenkes kapitánya. Szívesen emlékszik vissza azokra az amatőr rockfesztiválokra is, amelyeknek a vár adott otthont, akárcsak a Kinizsi, a nép fia című rockopera előadásaira, amelyben a zenész az idős Kinizsit alakítja.

„Ha Villány felé nézünk, ott látjuk a Nagyharsányi-hegyet” – mutatja a Villányi-hegység legmagasabb, 442 méteres csúcsát, amelyet a helyiek Ördögszántotta-hegyként is emlegetnek. A legenda szerint ugyanis az ördög beleszeretett a szépséges Harkába, akinek a kezéért az első kakaskukorékolásig fel kellett felszántania a hegyet. A lány furfangos anyja azonban túljárt az eszén, addig ügyeskedett, amíg a kakasok idő előtt kukorékolni nem kezdtek. Az ördög mérgében elhajította az ekéjét – ebből alakult ki a beremendi szőlőhegy. Ahol kirázta a földet a csizmáiból, ott emelkedett ki a földből a Tenkes és a Szársomlyó közti dombsor, ahol pedig lement a pokolba, ott kénes szagú meleg víz tört a felszínre. A forrás köré egy település épült, amelyet a szép Harka után Harkánynak neveztek.

A fürdővárosról a zenésznek gyerekkori emlékek jutnak az eszébe, rokonaik éltek ugyanis az egykori Jugoszláviában, akikkel időről időre Harkányban találkoztak. „Hasonló hely lehetett, mint annak idején a Balaton, ahol a kelet- és a nyugatnémetek találkoztak. Harkányfürdő most is a családok találkozóhelye, én is mindig örömmel jövök ide játszani, mert a fürdőben igazi családbarát hangulat van” – emeli ki.