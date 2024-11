Baráth Katának mindig is az volt az álma, hogy énekesnő legyen, s ez most akár valóra is válhat, hiszen bejutott a Megasztár legjobbjai közé. Ettől függetlenül gondolt arra is, hogy amíg nem indul be az előadói karrierje, legyen egy biztos szakmája is.

– Van B tervem, ugyanis mindenképpen diplomát is akartam, és fel is vettek az egyetemre kommunikáció és média szakra. Az első két félévet passziváltattam a Megasztár miatt, de utána biztosan elvégzem majd az egyetemet – mesélte Kata.