Sáfrány Emese is szerepel a Dancing with the Starsban?

A TV2 nézőit nagy lázban tartja a szombatonként látható táncos show-műsor. A Dancing with the Stars legutóbbi adásában a komlói Sáfrány Emese is megjelent.

Bama.hu Bama.hu

Forrás: Sáfrány Emese hivatalos Instagram-oldala

Pár hete még arról szóltak a hírek, hogy Sáfrány Emese és Béres Anett az Ázsia Expressz győztesei lettek. A fiatal anyuka utána Spanyolországban pihente ki a verseny fáradalmait, azonban újból feltűnt a TV2 képernyőjén. A közösségi oldalán megosztott fotó alapján a Dancing with the Stars halloweeni adásán jelent meg. A Dancing with the Starsban is feltűnt a fiatal anyuka

Fotó: Ladóczki Balázs / Forrás: MW Vajon szerepelni fog Emese a Dancing with the Starsban? Hiába reménykedtek a rajongók, Sáfrány Emese nem versenyzőként jelent meg a táncos show-műsorban, hanem vendégként foglalt helyet a közönség soraiban. Azonban jogosan merül fel a kérdés, vajon láthatjuk a komlói hölgyet egyszer a Dancing with the Starsban táncolni? A bejegyzés megtekintése az Instagramon Sáfrány Emese (@safrany_emese_) által megosztott bejegyzés

