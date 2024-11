Kaipl Ida tökéletes példa arra, hogy sosem késő belekezdeni valami újba. A lánycsóki fiatal hölgy életében gyerekkora óta jelen van a sport, korábban focizott, majd amikor megismerkedett ökölvívóedző párjával, a bokszot is kipróbálta, versenyeken is szerepelt. Ám amikor megszületett a most már hét esztendős, majd három évvel fiatalabb kislánya, felhagyott a bunyózással. Ezt az űrt töltötte ki később a konditermi edzés, majd újonnan a fitneszmodellkedés.

Hazai és nemzetközi versenyeken, plusz anyaként is remekel

Fotó: Makovics Kornél

– Ez a világ magába szippantott engem, versenyre ugyanakkor a barátok unszolására jelentkeztem. Seplaky Gáborral februárban kezdtük el a közös munkát, először Mohácson, majd amikor Szekszárdra jött edzéseket tartani, követtem őt ide. Kiváló edzőnek tartom, aki kihozza belőlem a maximumot – fogalmazott Kaipl Ida, aki 56 kilogrammosan vágott bele életének új fejezetébe, a tömegeléssel hatvankettőre ment fel, most 50,5 kiló a versenysúlya.



Nem várt jó kezdés a fitneszmodellek világában

Ida első versenye a hódmezővásárhelyi Kriko Kupa volt, amin a testépítők színe-java ott volt. A sportmodellek legkisebb izomtömegű kezdő kategóriájában lett negyedik, a „modell mom” (modell anyuka) kategóriában második, míg a nyílt versenyen, ahol minden indulót egy kalap alá vettek, szintén negyedik helyezettként hirdették ki.

Két héttel később Budapesten a népes mezőnyt felvonultató Nemzetközi Natural Testépítő Szövetség (INBA) bajnokságán indult, és a Bikini mama's és a Bikini Diva's – 165 centiméter open kategóriában második, a Bikini Diva's novice és az INBA Bikini összetett bajnokságban első helyezett lett, amivel Pro-kártyát szerzett.

A magyar fővárosban rendezték múlt héten a naturál világbajnokságot, ahol több, mint harminc ország legjobbjai álltak színpadra. Ida itt is szép sikereket ért el, a Bikini mama's és a Bikini Diva's – 165 centiméter kategóriában a dobogó harmadik fokára állhatott fel.