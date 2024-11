A karácsonyi ünnepkör mindenki számára tartogat valamilyen Ajándékot. Tóth Vera énekesnő már több mint tíz éve karácsonyozik együtt a legpatinásabb hazai big banddel, a Budapest Jazz Orchestrával az országban. Ezen koncertek során a könnyűzene és a jazz szerelmesei egyaránt különleges élménnyel gazdagodnak – olvasható a közelgő pécsi esemény leírásában.

Két parádés énekessel ünnepelhetünk.

Forrás: Tóth Vera instagram oldala

Az idei, Ajándék nevet viselő turné állomásain a hagyományos ünnepi dallamok mellett Vera dalai is felcsendülnek, és ha mindez nem lenne elég, olyan különleges sztárvendéget hív koncertjére, mint a Blahalouisiana együttes énekesnőjét, Schoblocher Barbarát, akit most a közönség egy másik oldaláról is megismerhet, s teszi ez is igazán felejthetetlenné ezt az alkalmat.

Tóth Vera mindig hitt benne, hogy a legkülönfélébb stílusú előadóművészek utat találhatnak egymás felé, közönségük számára pedig olyan értékes pillanatokat teremthetnek, amelyeket csak saját közegükből kilépve ragadhatnak meg A karácsony meghitt ünnepe legtöbbünk számára hasonló jelentést hordoz, ami szintén segít a közös zenei élmény kiteljesítésében – ismertetik a közösségi felületen.