Baráth Kata, a 18 éves mohácsi énekesnő, hatalmas lendülettel vágott bele a Megasztár 7. évadába, ahol már az első előadásával lenyűgözte a zsűrit és a nézőket. Marics Peti különösen nagy rajongója lett, hiszen a verseny korai szakaszában kijelentette: „bejött a győztes!” Kata zenei pályafutása egyértelműen ígéretes, és az, hogy Baranya megye színeiben érkezett, még különlegesebbé teszi számára ezt az élményt. Fiatal kora ellenére a produkciói során erős kisugárzást és magabiztosságot sugárzott, ami megerősítette abban, hogy ő a műsor egyik kiemelkedő versenyzője.

A Megasztár színpada hatalmas lehetőség

A szurkolók és családja egyaránt büszkén figyelik szereplését, hiszen Kata nemcsak saját álmát valósítja meg, hanem inspirációt is nyújt azoknak, akik hasonlóan nagy célokat szeretnének elérni. Pécsi középiskolájának, a Leőwey Gimnáziumnak is jelentős büszkeséget hozott, hiszen a város és az iskola közössége egyaránt szorít érte. A verseny előrehaladtával Kata számára nemcsak a szakmai fejlődés, hanem a közönség szeretetének megnyerése is egyre fontosabbá válik, amit érezhetően nagyra értékel.

Az élő showba jutása mérföldkő, amely további lehetőségeket nyithat meg előtte a zenei pályán. A november 11-i adás különleges alkalom lesz számára, ahol a rajongók élőben szurkolhatnak neki. A jegyárak ellenére sokan tervezik a helyszíni részvételt, hogy személyesen buzdítsák kedvencüket. A műsor közeledő fináléja tovább növeli az izgalmakat, hiszen az ország kíváncsian várja, hogy Kata elnyerheti-e a Megasztár címét.