Molnár Gusztáv nyolc férfivel él együtt

Az ismerős azt is elárulta a Borsnak, hogy Gusztáv egy családi házban lakik Pécsett nyolc felépülőtársával, akivel kölcsönösen segítik egymást.

– Minden nap vannak foglalkozásaik, amik nagyon sokrétűek. A józanság megtartására és az új életcélok megfogalmazására koncentrálnak. Egyénileg is foglalkoznak Gusztávval, ő pedig most végre biztonságban érzi magát. Azt mondta, hogy a lehető legjobb helyen van és különleges embereket ismert meg a terápia során. Október végén volt a szülinapja, a társai meglepték egy tortával és állítólag egy titokzatos csomagot is kapott, ami nagy örömmel töltötte el. Annyit tudok még, hogy a sportban is nagy sikereket ér el a rehabon. Újra foglalkozik harcművészetekkel, minden nap edz, hetente egyszer pedig foicmeccse van a többi felépülővel. Kiderült, hogy olyan jó a labdaérzéke, hogy beválasztották egy úgynevezett felépülő válogatottba. Ez nagyon jó érzéssel töltötte el – mesélte a színész ismerőse.