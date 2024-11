Baráth Kata már azzal is felhívta magára a figyelmet, ahogyan belépett a Megasztár válogatójára – különösen Marics Peti nézte meg alaposabban. Aztán az élő show-ban is megmutatta, hogy nem csak gyönyörű, hanem elképesztően tehetséges énekes is. Az első élő adásban olyan vagány és magával ragadó produkciót nyújtott, hogy a zsűrit és a közönséget is meggyőzte, simán továbbjutott a következő körbe. Nem is csoda, hogy már most hatalmas rajongótábora van – sőt, az első show előtt már több száz szerelmes levelet kapott!

– Már a műsor előtt is érkeztek kreatív üzenetek, gondoltam rá, hogy összegyűjtöm őket, és ha épp rossz napom van, csak átolvasom, hogy jobb kedvem legyen

– mesélte nevetve a Borsnak. – De persze nem veszem ezeket komolyan, nem így szeretnék ismerkedni!

A Megasztár teljesen új fejezetet nyitott Kata életében, de a hirtelen jött figyelem nem mindig könnyű

– Erre a rengeteg üzenetre meg kommentre nem lehet felkészülni, de ez is része annak, hogy szerepelsz – mondta lazán. – Meg kell tanulni elfogadni, hogy nem fog mindenki kedvelni. Ez nekem, aki maximalista vagyok és néha túlagyalok mindent, elég nagy kihívás. Mindig lesznek, akik azt mondják, hogy nem jó a hangom, de ez mindenkinél így van. A lényeg, hogy megtanuljam, ne akarjak mindenkit meggyőzni: hadd vitatkozzanak a kommentelők. Amíg nem szemtől szembe mondja valaki, vagy nem szakértő, nem stresszelek az alaptalan kritikákon – tette hozzá határozottan.