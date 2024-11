Tóth Vera egy ideje visszavonult életet él, mivel gyakori rosszullétekkel küzdött. Nemrég elárulta, hogy komoly betegséggel diagnosztizálták, és személyes történeteket osztott meg arról, hogyan jött rá, hogy orvosi segítségre van szüksége. A gyerekvállalásról is beszélt, ami szintén összefügg az egészségi állapotával. Vera 19 évesen kezdte a Megasztár első évadát, amit végül megnyert, és ezzel az év hangjává vált 2004-ben, ami alapvetően megváltoztatta az életét. Azóta is zenél, miközben családalapításra is törekedett: 2023-ban titokban házasodott össze Pauli Zoltán séffel, és együtt vezetik a Palkonyha nevű fogadót és lakáséttermet Palkonyán. A 39 éves énekesnő ritkán beszél a magánéletéről, de most megosztotta, hogy súlyos betegsége van, ami sok mindent befolyásol, így a gyerekvállalást is, bár nagyon vágyik egy gyermekre.

Nagy felelősség erről beszélni, de nem titok: inzulinrezisztens vagyok

– vallotta be korábban Tóth Vera közösségi oldalán, ahol részletesen leírta, hogyan került orvoshoz, miután egy rosszullét miatt majdnem autóbalesetet szenvedett. Kezdetben pánikbetegségre gyanakodott, hosszú ideig küzdött 180-as pulzussal, pánikrohamokkal és alváshiánnyal.

Félelemben éled meg a napjaidat, reggel és este is ezzel a félelemmel kelsz és fekszel. Már attól rettegek, hogy mikor lesz a következő rosszullét. Nem merek kimenni a lakásból

– osztotta meg az énekesnő, aki szerencsésnek érzi magát, hogy időben fény derült az állapotára, mielőtt az kezeletlenül súlyosabbra fordult volna.

Tóth Vera most elismerte, hogy már évek óta érzi, valami nincs rendben az egészségével, és sejtette, hogy a gyerekvállalás akadálya is ehhez kapcsolódik. Most, hogy kiderült az inzulinrezisztencia problémája, reméli, hogy ez segíthet a gyerekvállalás terén is, és egyszer ő is édesanya lehet. A szigorú diéta és gyógyszeres kezelés valószínűleg megoldást nyújt a helyzetre – számolt be róla a Tények Plusz.