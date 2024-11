Aki nyomon követte a Megasztárt, az biztosan tudja, hogy a középdöntők lezárultak, és következő alkalommal már az élő showban szurkolhatunk a kedvenc versenyzőnknek. Korábban megírtuk azt is, hogy aki személyesen szeretne részt venni a tehetségkutatón, annak mennyit is kell fizetni egy jegyért. És persze nem is lenne meglepő, ha Baranyából ismerős arcokat látnánk a közönség soraiban, hiszen a mohácsi Baráth Kata is a TOP 13 között van.

Baráth Kata is bejutott az élő showba

Fotó: TV2

Íme, a Megasztár 13 versenyzője

A vasárnapi adás végén Ördög Nóri, a show egyik műsorvezetője jelentette be, hogy a meglévő 12 résztvevő mellé még egy versenyző csatlakozhat. Az ő személyét a nézők választhatták ki egy internetes szavazás keretében. Az eredmények alapján pedig Orbán Rudolf lett a 13. szerencsés énekes.