Pécsen tanul az a Szabó Bence, aki méltatlanul hamar távozott múlt hét szombaton az X-faktorból. Már a The Voice (Magyarország) című műsor során az egyik legnagyobb tehetségnek gondolták a fiatal fiút, ám úgy látszik, hogy hiába énekelte le a csillagokat ebben az évben is, nem volt elég.

Búcsúzott az X-faktortól Szabó Bence

Fotó: Szabolcs László / Forrás: MW

Ezt gondolja az X-Faktor kiesője: „Nagyon fájó pont, hogy ilyen módon és így estem ki”

Szabó Bence, aki annak idején a TV2 Kismenők című tehetségkutatóját nyerte meg, most az X-Faktorban próbált szerencsét, és sokak szerint a legnagyobb esélyese is volt a műsornak, most távozni kényszerült a produkcióból – olvasható a Riposton. Ráadásul nem is a szokott módon, hanem a legutóbbi élő show felénél közölték vele, hogy eddig és ne tovább. Bence ma már biztosan bánja, hogy nem a valódi énekhangokat felvonultató Megasztárban kereste a boldogulását. Legalábbis erre enged következtetni az a csalódott hangvételű videó, melyet a TikTokon osztott meg követőivel az X-Faktor kiesője. „Felfoghatatlan, ami velem történt… Kedves mindenki, számomra az X-Faktor véget ért.”

Szabó Bence: Végre szabad vagyok!

Míg az egyik szeme sír a tehetségnek, a másik nevet, arról nem is beszélve, hogy végre szabadnak érzi magát. A pár perces bejelentkezéséből az is kiderült, hogy most Pécsen tanul a KvintEsszencia Mesteriskolában. Boldog, mert a barátai körülveszik, illetve Miklósi Erika is támogatja.

A teljes videó: