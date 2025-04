A DJ Pendrive-nak cikizett pécsi lemezlovas visszavágott, mondjuk hasonlata nevetségesre sikeredett – VIDEÓ

Mint arról portálunkon is beszámoltunk, DJ Pendrive-nak gúnyolják a pécsi lemezlovast, Regán Lilit, aki 2025 februárjában harmadszor is elnyerte az „Év DJ-je” címet. A csipkelődés hozzá is eljutott, sőt, válaszul még egy videót is posztolt a közösségi felületein.

Ez legalább akkora beszólás, minthogyha én most megkérdezném tőled, hogy férfi létedre boltba mész-e húsért, vagy elmész vadászni, mint régen, a kemény férfiak. A pendrive egy adathordozó. Teljesen mindegy, hogy milyen eszközön van a zene, nézd meg, hogy a mainstream dj-k közül a világban hány százaléka használ pendrive-ot. Kb az összes! A lényeg a szórakoztatás – kezdte nagy elánnal Regán Lili, akit elmondása alapján nem igen hatott meg a sok negatív komment, de azért mégis közel három percet szánt arra, hogy tiszta vizet öntsön a pohárba.

A teljes videót érdemes végignézni, hiszen több érdekesség is elhangzik, miközben a baranyai lány igyekszik nem bántani a beszólót a „saját tudatlansága” miatt. A végén pedig az is kiderül, hogy mit kell tennünk akkor, ha már nem akarunk tovább „frusztrálódni”.