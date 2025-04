Farmerben, Rolexben, pécsi DJ-vel: Jákob Zoltán így ünnepelt

A Délmagyar beszámolója szerint szombat délután zsúfolásig megtelt a Magyar Ede tér, ahol Jákob Zoltán, Magyarország 39. leggazdagabb embere megnyitotta szépségszalonját. Megadta a módját hazánk első Luxoya VIP szalonja hivatalos átadójának: egy órán keresztül a kiemelt vendégekkel fotózkodott, illetve beszélgetett velük, majd a pécsi Regán Lili DJ zenei felvezetésével szalagot vágott.

Forrás: Délmagyar

A VIP megnyitón Rádai Edina üzlettulajdonossal közösen fogadták a meghívott vendégeket, majd bemutatták az üzlet teljes csapatát. Öt recepciós, hét fodrász, két kozmetikus, illetve műkörmös és sminkes is dolgozik a szalonban, mely Jákob Zoltán megfogalmazása szerint luxuskategóriát képvisel, de elérhető áron. Elárulta, a szalon profiljában szerepelnek az életmódváltást segítő termékek is, illetve tervezik bővíteni a palettát a longevity témakörben is.