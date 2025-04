Hoppá! Vajon ki Weisz Fanni titokzatos férje? Most kiderül!

Weisz Fanni hallássérültként is kiegyensúlyozott életet él, és igyekszik minden téren helyt állni. A hétköznapokban most ügyesen kell bánnia az idejével, hiszen a négy hónapos kisfia mellett nehezebb összeegyeztetni a teendőit. A csinos édesanya először ünnepli idén az anyák napját, így elmesélte, milyen érzés szülőnek lenni és a titkos esküvőről is beszélt. - olvasható mindez a blikk.hu oldalán.

Ahogy korábbi cikkünkben már beszámoltunk róla, tavaly december 19-én hozta világra első gyermekét. Kisfia, Bendegúz, igazi karácsonyi ajándék volt a család számára, és azóta is nap mint nap boldogságot hoz az életükbe.

A legnagyobb kihívás – bevallása szerint – az egyensúly megtalálása, hiszen egyszerre kell anyának lenni, háztartást vezetni, közben visszatérni a munkához és még pihenni is, amit néha lehetetlen küldetésnek érez. Annak viszont örül, hogy napról napra tanulja, hogyan működhet harmó­niában minden.

Weisz Fanni az anyaság örömeiről, illetve a titokzatos apáról mesélt.

Forrás: Blikk.hu

Titokzatos férfi az apa

Sokan lehetnek kíváncsiak arra, hogy kinek szült gyermeket a szépség... Fanni férje üzletember és civil, így nem mutatkoznak a nyilvánosság előtt.

Boldog nő vagyok a férjem mellett. Elfogadom, hogy tőle távol áll a nyilvánosság, ezért nem szerepelünk együtt. A tavaly novemberi esküvőnket is szűk családi körben tartottuk meg, nem voltak tévéstábok körülöttünk. Meghitt, hangulatos esemény volt, az intimitás tette igazán különlegessé számunkra

– számolt be arról a modell, milyen apuka a férje.

Neki is Bendegúz az első gyermeke, így minden új élményt együtt élünk meg a legnagyobb szeretettel és izgatottsággal. A férjem apukaként nyugodt, figyelmes, érzékeny, ugyanakkor játékos és kíváncsi. Mindig jelen van, amikor szükség van rá. Ahogy Benire néz, látom a szemében azt a mély, büszke szeretetet, amitől megdobban a szívem. A férjem nagyon segítőkész, ugyanakkor néha előreszalad a gondolataiban. Mondok egy példát: már most kisautókat szeretne venni a fiunknak, miközben az még csak 4 hónapos. A férjem annyira várja már, hogy Beni kicsit nagyobb legyen, mert akkor jobban bevonható lesz a közös apa-fia kalandokba

– nyilatkozta továbbá a blikk.hu oldalnak az anyuka.