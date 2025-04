Molnár Gusztáv nem felejt − ezt írta a komlói elvonóról

Előző kutyánk, Süti néhány hete hagyott itt bennünket tizenhárom év boldog kutyalét után. Szerettük őt és vigyáztunk rá, úgy, ahogy ő is ránk. Amikor annak idején hozzánk került, olyan kutyát kerestünk, aki nyugodt és alkalmazkodni tud egy folyton változó összetételű közösséghez. Ez a vágyunk Sütivel annyira jól teljesült, hogy most, amikor elgyászoltuk őt és szeretnénk új kutyát, csakis berni pásztorban gondolkodunk. A menhelyeken keresgélve nem jártunk sikerrel, így most tőletek szeretnénk segítséget kérni akár konkrét, megvásárolható vagy örökbe fogadható kiskutya formájában, akár keresési tippekben” − írta a Leo Amici, a segítségkérő posztot pedig maga Molnár Gusztáv is megosztotta.