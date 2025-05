Nagyon megihlette a nyugis kozármislenyi vibe a dán Youtube-sztárt - VIDEÓ!

A népszerű videókat készítő Frederik Cornelius nem ismeretlen a Bama.hu olvasói előtt, ugyanis nemrég írtuk meg, hogy Szeged és Budapest után Pécsre költözött az ifjú dán muzsikus, aki bár még csak tavaly szeptember óta él baranyai vármegyeszékhelyen és odáig van érte: Frederik Cornelius a közösségi médiában több magyar településről bejelentkezett már, de az utóbbi időben Baranya került videói és posztjai középpontjába.

Frederik Cornelius egyik kedvenc városa, Kozármisleny.

Legutóbbi videóiban a Péccsel szomszédos kisváros, Kozármisleny összes jellegzetességtét és a településről való tudnivalókat összegzi, köztük a lélekszámot is, ami a legfrissebb adatok szerint mintegy 600 fővel több már, mint amit Frederik jelez.

Kitért arra is, hogy rendszeres buszjáratokkal könnyen elérhető onnan Pécs, teljesen megérdemelten dicsérte a kisváros infrastruktúráját, a kulturált és korszerű buszmegállókat, a gyerek és felnőtt játszóteret. Kifejezetten szépnek találta a dán muzsikus a Szent Miklós katolikus templomot, majd külön kiemelte a kisváros nyugodt légkörét, mondván nagyon tetszett neki az ottani vibe.

Frederik Cornelius benézett a helyi pékségbe, éttermekbe, kávézókba, a majd felfedezte a művelődési ház melletti látványtavat és az ottani futókört is. A dán volgger figyelmét nem került el a kisváros – ahogy fogalmazott – bámulatos focicsapata sem, amelynek egyébként egy külön videót is szentelt a dán muzsikus.

A vlogger nem volt rest kilátogatni a sajnos a vendégek győzelmével záródó Kozármisleny-Mezőkövesd mérkőzésre, amelynek tiszteletére az otthoni csapat kék-fehér mezét is magára öltötte Frederik Cornelius, a mislenyiek nem kis örömére. Az alkalom abból a szempontból is különleges volt, hogy a mérkőzés előtt mutatták be a mislenyi csapat kabalaállatát, Luckyt, a kecskét.

A hangulatos, szellemes videók jó minőségén felül még azt is nagy pozitívumként kell kiemelni, hogy Kozármisleny a külföldiek számára szinte kimondhatatlan nevét is sikerült helyesen kiejtenie, amiért respekt részünkről is! A dán vlogger mislenyi videóját egyébként a település független polgármestere Pohl Marietta is megosztotta a közösségi oldalán.