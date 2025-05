Osvárt Andrea először mutatta meg a kisbabáját a nagyvilágnak

Osvárt Andrea, aki Pécsre járt iskolába, sőt, tanított is a városban 2025 januárban adott életet első gyermekének. A kislányát, Lunát először mutatta meg a nagyvilágnak, és arról is mesélt, milyen fájdalmas volt a szülése. A színésznő a babáról a fényképes posztot Instagram-oldalán is megosztotta.

Osvárt Andrea párjának, Milánnak a lányai segítettek a kisbabájuk nevének kiválasztásában

A színésznő jelenleg az anyaságra fókuszál, nem tervez visszatérni a színpadra

Bébiszitterre sincs szükségük, kétlaki életet élnek

Osvárt Andrea 45 évesen lett édesanya, a baba a Luna Gréta nevet kapta. A színésznő élete pedig 180 fokos fordulatot vett. Közgazdász szerelmével, Milánnal élvezi a szülőség minden pillanatát. Kiderült, hogy Luna nevének kiválasztásában Milán előző kapcsolatából született két lánya is segített. - tudhatjuk meg mindezt a blikk.hu oldaláról.