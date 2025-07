Ember Márk nem tud egyszerre két helyen lenni – de megpróbálja!

Szeptember 21-én Ember Márknak két fontos eseményen is szerepelnie kellene: az Erkel Színházban A trón című darab miatt lép színpadra, viszont mindeközben az RTL-en a Sztárbox műsorvezetőjeként is számítanak rá. A kettős jelenlét azonban lehetetlen, így az Erkel Színház előadása aznap 19 óráról délután 15 órára kerül át. A színész személyesen hívta fel rajongóit, hogy minél több emberhez eljusson a változás híre. Érdekesség, hogy Ember Márk párja pécsi származású – vajon ő is feltűnik majd aznap a képernyőn?