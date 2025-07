Hihetetlen! Baranyai celebek feszülnek egymásnak a Farm VIP legújabb évadában

Fischer Gábor, a TV2 programigazgatója az Instagram-oldalán jelentette be kedd este, kik szerepelnek az idei Farm VIP-ben.

A piros csapat tagjai:

Szabó Franciska

Szőke Zsuzsi

Horányi Juli

Sáfrány Emese

Anger Zsolt

Varga Noel

Lorenzo Tano

Young G Béci

A sárga csapat tagjai:

Simor Olivér

Németh Kristóf

Iván Bence

Kriston Péter

Dér Heni

Béres Anett

dr. Kenéz Flóra

Lunácska

A baranyai tévénézőknek ez a névsor egy igazi kánanán, hiszen a felsorolt nevek között több helyi ikont is felfedezhetnek a szemfülesek.

Ott van például Szabó Franciska, aki az Exatlon után Amerikába költözött, hogy ott próbáljon szerencsét. A sportoló először domina pankrátor lett, de MMA-versenyen is részt vett, valamint hatalmas sikert aratott a pofozóversenyeken is. A légtornászként és modellként is ismert, komlói származású Sáfrány Emese is a piros csapatot fogja erősíteni Franciskával együtt. Meglepő fordulat viszont, hogy Emese egyik legjobb barátnője, Béres Anett a sárga színt fogja képviselni a Farm VIP 6. évadában. (Nem mellesleg Emese és Anett párosa nyerte meg a 2024-es Ázsia Expresszt.)

Velük szemben foglal helyet Iván Bence, a PSN Zrt. Európa-bajnoki ezüst- és bronzérmes, világkupa bronzérmes paralimpikon úszója, aki nemrégiben edzői diplomát szerzett a PTE Természettudományi Karán. Igaz, hogy Dér Heni nem vármegyénk szülöttje, azonban kevesen tudják, hogy a híres énekesnő a Pécsi Tudományegyetemen diplomázott 2012-ben.

Te kinek szurkolsz majd?