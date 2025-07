Hoppá: lekerül a képernyőről a népszerű baranyai műsorvezető

A Híradóban nincs olyan, hogy nyár vagy tél, karácsony vagy húsvét. Hétfőtől péntekig minden hétköznap ott ülünk este 18-kor a nézőkkel, a nézők előtt a Híradóban, ez általános. Egyébként pedig ugyanannyi szabadságunk van, mint bárki másnak, ahogy öregszünk, egyre több, de ez mégsem jelenti azt, hogy hetekre akár eltűnhetünk a képernyőről. Viszont a nyári időszakban mindig megoldjuk és persze, év közben is megbeszéljük Szellő Istvánnal, hogy ő mikor szeretne szabadságra menni és én mikor szeretnék. Ha ezt jól elosztjuk, akkor mindenki ki tudja pihenni magát nyáron is – részletezte az RTL kamerái előtt és azt is elárulta, hogy augusztusban pár napra nélkülöznie kell őt a stábnak, hiszen kiveszi a szabadságát és pihenni fog.