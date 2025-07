Elképesztő siker 6 órája

Ilyen nincs! Pécsi sztár lép fel Jennifer Lopez koncertje előtt

Jennifer Lopez hamarosan Budapestre látogat az Up All Night – Live in 2025 című turnéja keretében, és a koncert előtt különleges meglepetés várja a közönséget: a pécsi Regán Lili gondoskodik a bemelegítésről – jelentette be a Green Stage Production.

A popikon július 20-án lép színpadra az MVM Dome-ban, visszatérve a világ körüli koncertkörútjához egy hosszabb szünet után. A rajongók egy látványos, lendületes produkcióra számíthatnak, ahol felcsendülnek JLo legnagyobb slágerei is. A Bors információi szerint a koncert különleges hangulatához Regán Lili is hozzájárul majd, aki az est elején zenél a közönségnek: – Egyszerűen hihetetlen és elképesztő érzés, hogy Jennifer Lopez koncertje előtt léphetek színpadra! Nagyon megtisztelő, hogy a Green Stage Production rám bízta ezt a lehetőséget, mindent bele fogok adni, hogy már az első pillanatban felpörgessem a hangulatot! Biztos, hogy felejthetetlen este lesz, amire mindannyian emlékezni fogunk! – mondta Lili lelkesen. A pécsi dj a közösségi oldalán is tudatta rajongóival a nagyszerű hírt, és természetesen követői nem győznek gratulálni neki. A bejegyzés megtekintése az Instagramon Regán Lili (@djreganlili) által megosztott bejegyzés

