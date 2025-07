Jennifer Lopez csili-vili pohara: Nem fogod elhinni, ki tervezte – Igen, ő is pécsi...

Vasárnap esete lépett fel az MVM Dome-ban Jennifer Lopez, a showt pedig hatalmas várakozás és érdeklődés övezete. JLo ugyanis még sosem adott koncertet Budapesten. Azonban nemcsak a pörgős popdíva volt az egyetlen látványosság az este folyamán, hanem Jennifer Lopez pohara is. A méretes, ragyogó tárgyat pedig nem is akárki, hanem az egykori pécsi kosaras, Keller Annamária tervezte, számolt be róla a Délmagyar.hu.

Jennifer Lopez, előtte pedig az impozáns pohár. - Fotó: Keller Annamária

Keller Annamária 4 éve indította el saját vállalkozását az Anna Cristalt. Ez idő alatt számos hírességnek készített már egyedi tárgyakat, elég csak Rúzsa Magdi, Sirókai Diána, Herceg Erika és Curtis nevét említeni. Annamária a Borsnak elárulta, hogy ez a pohár nagyon különleges volt számára, és az elkészítés minden percét imádta.

Tudtam Jennifer Lopezről, hogy mindent imád, ami csillog, az is köztudott, hogy minden egyes filmjéhez csinálnak neki egy csillogó, kövekkel kirakott poharat. Én 4,5 éve foglalkozom strasszkövezéssel, gondoltam, csak csinálok neki egy poharat! Fel is vettem a kapcsolatot a szervezőkkel, akik nagyon aranyosak voltak. Én nekiálltam a munkának, és egy hét megfeszített munkával elkészítettem az egyedi poharát, amit 4000-5000 strasszkő borít.

Annamária és JLo pohara - Forrás: Keller Annamária

Jennifer Lopez poharának készítője Pécs egykori centere

Keller Annamária fontos karaktere volt Pécs városának és a pécsi kosárlabda-kultúra kialakításának is, elég csak azt megemlíteni, hogy 27 évvel ezelőtt a PVSK-Dália női kosárlabda csapata úgy hódította el a bajnoki trófeát, hogy ugyanebben az évben a Magyar Kupát is bezsebelték. A remek idényhez pedig nagyban hozzájárult a csapat centere, Keller is. Annamária a kosárlabda után a strasszkövekkel is kiválóan zsonglőrködik, ezt igazolták azok a visszajelzések is, amelyek a koncert után eljutottak hozzá.

A koncerten sajnos nem tudtam ott lenni, mert dolgoztam, de a képeken viszontláttam a poharamat. Mondanom sem kell, éjjel kettőkor még zokogtam. Ez egy életre szóló élmény számomra. Ráadásul ez a típusú pohártető nagyon ritka, az utolsó darabot használtam Jennifer poharához. Úgy érzem, ez sorsszerű volt.

Jennifer Lopez Olaszországban folytatja az Up All Night Live turnét, a hónap végén pedig Varsóban és Bukarestben is megvillantja tehetségét a popdíva.