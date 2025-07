MVM Dome: Felemás visszhangok a baranyai zenész fellépése kapcsán

JLo koncert Budapest 2025

Hatalmas bulit csinált JLo budapesti látogatása alkalmával. A világsztár lenyűgöző formában, merész szettben állt színpadra, és minden dalát együtt énekelte vele a közönség – számolt be róla az Origo. Az MVM Dome egy állomása volt csak a "Up All Night Live" turnénak, amely következőként Olaszországban, majd Varsóban és Bukarestben folytatódik.