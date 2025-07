Baranyaiak a klubvilágbajnokságon: Palmerrel és Dembelével is találkoztak

Az Egyesült Államokban rendezték meg az első olyan FIFA-klubvilágbajnokságot, amely már az új rendszer szerint zajlott. Épp a finálé napján jelentkezett be a magyar influenszer házaspár a helyszínről, akik a legnagyobb sztárokat láthatták a mérkőzést előtt. A Chelsea együtteséből Cole Palmer, míg a Paris Saint Germain (PSG) gárdájából Ousmanne Dembele szerepelt a döntőt népszerűsítő reklámban, ezt sikerült megörökítenie Nagy Dánielnek és feleségének, a pécsi születésű Nagy-Kovács Ramónának.

Rami egyik kedvenc helye a Tettye, ide szinte mindig ellátogat, ha visszatér szülővárosába. Ezúttal azonban a klubvilágbajnokság helyszínéről jelentkezett.

Forrás: Youtube/Kovács Ramóna

Celeb hírek: baranyai influenszer a klubvilágbajnokságon

A házaspár hölgy tagjának, Ramónának a szülei Pellérden élnek, gyakran szokott is posztolni és vlogolni Baranya vármegyéből, ezúttal pedig a klubvilágbajnokság helyszínéről jelentkeztek be férjével, ahol olyan hírességekkel futottak össze, mint Will Smith, vagy a két fentebb említett sztárfutballista. Rami kedvese is ismerős lehet azok számára, akik követik a hazai celebvilágot, Nagy Dániel ugyanis szerepelt a TV2 Exatlon című műsorának 3. évadában.

Nem alakult jól a mérkőzés a Bajnokok Ligája győztes számára

A Chelsea−PSG párharc végül nem úgy alakult, ahogy azt sokan várták, a londoniak ugyanis már az első játékrészben 3 gólos előnyre tettek szert a BL-címvédővel szemben. A második félidőben pedig nem született gól, így az angolok vehették át a győztesnek járó trófeát. A mérkőzés végén még egy kis tömegjelenet borzolta a kedélyeket, még a párizsiak edzője, Luis Enrique is kiosztott egy maflást a kékek támadójának, Joao Pedronak.

Ki tudja, talán jövőre a Chelsea lehet a legnagyobb kihívója a Szoboszlai Dominikkal felálló Liverpoolnak az angol bajnokságban?